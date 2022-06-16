Anadolu Efes: 'Dunston ile 1 yıl daha'

Anadolu Efes, 7 sezondur kulüp formasını terleten ve üst üste 2 EuroLeague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Bryant Dunston ile 1 yıllık daha yeni sözleşme imzaladı.



İşte Anadolu Efes'ten yapılan açıklama:



"Bryant Dunston ile 1 Yıl Daha



7 sezondur formamızı terleten kulübümüzün simge oyuncularından; 'İkinci kaptanımız ve Blokların Efendisi' Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme yeniledik!





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