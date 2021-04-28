Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında perşembe günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Başkent Madrid'deki Wizink Center'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. Üçüncü karşılaşmayı 80-76 kazanan Madrid temsilcisi seride durumu 2-1'e getirdi.



İki takım, Avrupa Ligi'nde 36. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 35 müsabakanın 24'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.



- Avrupa kupalarında 724. maç



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.



Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 müsabakada 255 galibiyet ve 220 yenilgi yaşadı.



