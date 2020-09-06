Anadolu Efes, Dnipro'ya fark attı!

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes ile Dnipro karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Anadolu Efes, Dnipro'ya fark attı!
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06 Eylül 2020 21:57
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Ukrayna'nın Dnipro takımını 99-61 yendi. 

Anadolu Efes, bu sonuçla turnuvanın şampiyonu oldu.  

Turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Salon: Gloria Sports Arena 

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 8, Doğuş Balbay 4, Tarık Sezgün 5, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 9, Moerman 15, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Pleiss 17 , Anderson 11

Dnipro: Kolomoisky 6, Dugat 8, Sorochan, Korniienko, Nadyazhko 2, Tymofeienko 12, Bondarchuk, Terrell 18, Zakurdaiev 8, Kravtsov 7, Gliebov

1. Periyot: 27-18

Devre: 48-30

3. Periyot: 71-43



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