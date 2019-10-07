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Anadolu Efes derbiden galip çıktı!

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşılaştı.

Kaynak: Sporx.com
Anadolu Efes derbiden galip çıktı!
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07 Ekim 2019 21:40
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 80-68 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, ligde ilk yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ise 2. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya McKissic'in iç ve dış atışlardan ürettiği sayılarla 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, pota altından basketler bulan Anadolu Efes karşısında 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. McKissic'in potaya giderek arka arkaya kaydettiği sayılarla 9. dakikada farkı çift hanelere çıkartan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.

Boyalı alanı iyi savunan Beşiktaş Sompo Sigorta, Adoo'nun kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı 7 sayıya (38-31) taşıdı. Hücumlardan boş dönen siyah-beyazlı ekip karşısında Peters ve Singleton'un üç sayılık basketleriyle farkı kapatan Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 22 saniye kala ilk kez öne geçti: 40-41. Periyodun son hücumunda Gotcher'in üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 43-41 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 3,5 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ve 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 8 sayıya (43-51) taşıdı. Moda dönüşü çabuk toparlanan ve hücumda ritmini arttıran Beşiktaş Sompo Sigorta, 26. dakikada pota altından bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya düşürdü: 50-51. Çeyreğin kalan bölümünde Peters'in etkili oyunuyla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 60-54 üstün girdi.

Son çeyreğe rakip yarı sahada pres yaparak başlayan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 54-68. Çeyreğin son bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Micic'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 80-68 galip ayrıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncuları Atiba Hutchinson ile Necip Uysal da takip etti.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 6, McKissic 22, Theodore 7, Burak Can Yıldızlı 4, Samet Geyik, İsmet Akpınar 9, Adoo 8, Durusic 8, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 2

Anadolu Efes: Micic 15, Buğrahan Tuncer 12, Simon 10, Singleton 11, Dunston 7, Peters 15, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 4, Tolga Geçim 4

1. Periyot: 24-17

Devre: 43-41

3. Periyot: 54-60

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