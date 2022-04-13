Anadolu Efes, deplasmanda kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ile karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, salondan 80-65'lik üstünlükle ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3
Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8, Buğrahan Tuncer 24, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi, Dunston 2
1. Periyot: 11-22
Devre: 37-41
3. Periyot: 49-63
Anadolu Efes, salondan 80-65'lik üstünlükle ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3
Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8, Buğrahan Tuncer 24, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi, Dunston 2
1. Periyot: 11-22
Devre: 37-41
3. Periyot: 49-63