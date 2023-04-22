Anadolu Efes, deplasmanda kayıp!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'a deplasmanda 66-63 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, deplasmanda kayıp!
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22 Nisan 2023 17:25
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Anadolu Efes, 66-63 kaybetti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecek, Kerem Baki, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Ennis 16, Toure 11, Doyle 14, Manek 13, Milaknis, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz 3, Emre Tanışan

Anadolu Efes: Beaubois 2, Cylburn 18, Pleiss 4, Micic 17, Baye 10, Larkin 7, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 2

1. Periyot: 20-19

Devre: 35-33

3. Periyot: 53-51

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