Anadolu Efes deplasmanda kaybetti!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 94-75'lik skorla mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes deplasmanda kaybetti!
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09 Mart 2023 00:24
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27'nci haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 94-75 yenildi.

Anadolu Efes, bu sezon ligde 13'üncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip 12'nci galibiyetine ulaştı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Kızılyıldız: Vildoza 6, Lazerevic 5, Dobric 15, Kuzmic 5, Bentil 10, Campazzo 22, Mitrovic 10, Martin 2, Nedovic 9, Markovic 3, Petrusev 7

Anadolu Efes: Beaubois 15, Clyburn 12, Buğrahan Tuncer 8, M'Baye 12, Zizic 16, Singleton, Bryant 10, Erten Gazi, Dunston 2

1. Periyot: 20-25

Devre: 49-45

3. Periyot: 68-67

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