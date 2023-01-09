Anadolu Efes, deplasmanda kaybetti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-70 yendi.



Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom'a Anadolu Efes, dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı. Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.



Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Türk Telekom, 16. dakikayı 41-36 üstün tamamladı. Hücumda Grant ve Sestina ile etkili olan Türk Telekom, son bölümde serbest atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 46-39 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte Bryant ve Micic'in iyi oyunuyla farkı kapatan Anadolu Efes, 28. dakikada 53-53'lük beraberliği yakaladı. Türk Telekom, üçüncü çeyreğin son anlarında hücumda Grant ile bulduğu sayılarla farkı 5'e çıkardı ve final periyoduna 60-55 üstün girdi.



Son periyoda M'Baye'nin isabetli dış atışlarıyla başlayan Anadolu Efes'e Türk Telekom, hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 37. dakikası, 74-64 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, sahadan 85-70 galip ayrıldı.



Salon: Ankara



Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu



Türk Telekom: Mehmet Yağmur, Grant 13, Jones 9, Bouteille 30, Semih Erden, Rıdvan Öncel 2, Taylor 12, Erkan Yılmaz 2, Sestina 17



Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer, Micic 15, Bryant 20, M'Baye 12, Dunston 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Erten Gazi, Clyburn 11, Furkan Haltalı 4, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna



1. Periyot: 22-17



Devre: 46-39



3. Periyot: 60-55





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ