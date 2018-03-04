Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 19. haftasında, deplasmandaile karşılaştı. Anadolu Efes, rakibinimağlup etti ve ligdeki 13. galibiyetini aldı.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikası, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, Weems, Dunston ve Brown'ın sayılarıyla ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.Lacivert-beyazlılar, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 10 sayıya (28-18) çıkardı. İlkan Karaman, Kairys ve Walker'ın sayılarıyla toparlanan Demir İnşaat Büyükçekmece, art arda yaptığı hücumlardan boş dönen rakibi karşısında 18. dakikada farkı bire (27-28) indirdi. İkinci periyodun son bölümünde hücumdaki etkinliğini yeniden artıran Anadolu Efes, soyunma odasına 36-29 önde gitti.İkinci yarıya Douglas'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 26. dakikada farkı açarak 11 sayıya çıkardı: 48-37. Ev sahibi ekip, Robinson, Walker ve Wright'la bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da lacivert-beyazlılara savunmada karşılık veremeyince son çeyreğe 58-49 geride girdi.Dördüncü periyoda Robinson'ın üç sayılık basketiyle giren Demir İnşaat Büyükçekmece, Anadolu Efes'i savunmada durdurmayı bir türlü başaramadı. Lacivert-beyazlılar, farkı açarak mücadeleyi 77-63 kazandı.Öte yandan, Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Birkan Batuk, karşılaşmanın 16. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.Bu arada, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin karşılaşmadan elde edeceği geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağı bildirildi.Gazanfer BilgeAytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Can MavisuWalker 11, Wright 15, Melih Yıldız, İlkan Karaman 5, Kairys 12, Simpson 7, Stojanovski 1, Robinson 8, Merthan Mutlu, Burak Can Yıldızlı 4McCollum 10, Douglas 19, Weems 25, Brown 7, Dunston 11, Doğuş Balbay 2, Birkan Batuk, Motum 3, Muhaymin Mustafa, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Onuralp Bitim16-1929-3649-58