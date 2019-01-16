Anadolu Efes - Darüşşafaka maçında izleyebileceğiniz 5 yıldız!

ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN MAÇI BİLETLERİ

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 19. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.Sürekli mücadele, üzerine düşen rolü koşulsuz yerine getirme, her ne zaman neye ihtiyaç duyulsa onu yapan bir kaptan! İşte Doğuş Balbay böyle biri. 3'lük yüzdesi kötü, atamıyor dediler. Bu sene 15 üçlük denemesinde 10 isabet buldu, yüzde 66! Yani boş bırakırsanız, atacaktır artık. 2.2 ribuant, 1.9 asist ortalamaları. Bu sezon ortalama 12.51 dakika süre buldu ama her girdiğinde olumlu etki bıraktı.EuroLeague'in 16 genel menajeri yanılıyor olamaz. Genel menajerler anketinde Beaubois, THY EuroLeague'in en iyi ikinci şutörü seçildi. El üstü, dripling sonrası, kendine hazırlanan bir set sonucunda... Kısacası Beaubois, her koşulda sayı atabiliyor. Avrupa topraklarındaki en iyi şutörü izlemek için Anadolu Efes'in Darüşşafaka maçında Sinan Erdem'de olmalısınız.Yetenekli bir oyuncunun nasıl Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından birine dönüştüğüne birebir şahit olun. EuroLeague Genel Menajerleri anketine göre, bu sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu Vasilije Micic! Kasım ayında EuroLeague'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti. Bu sezon ortalamaları 11.9 sayı, 5.4 asist, 2.4 ribaunt. Vasilije Micic, toplam 253 verimlilik puanıyla da EuroLeague'in en iyi oyun kurucularından biri.Avrupa'nın en iyi savunmacısı! İzlediğiniz anda nasıl olduğuna inanamayacağınız bir blok mu görmek istiyorsunuz? Doğru adres, Sinan Erdem! Bryant Dunston, bu sezon maç başına 1.1 blok ortalamasıyla oynuyor.Şu an 15.9 ile EuroLeague'in en yüksek verimlilik ortalamasına sahip oyuncularından biri. Üçlük atıyor, asist yapıyor, pota altında mücadele veriyor, ribaunt alıyor, sahada her şeyi yapıyor! Adrien Moerman, şu an tüm Avrupa'nın en iyi power forvet performanslarından birini sergiliyor. Üst düzey oyuncu görmek istiyorsanız doğru adres Sinan Erdem! (HABER-YORUM: HAKAN CELEP)Heyecan hiç azalmadan devam ediyor, Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor!Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!1. KATEGORİ: 75 TL2. KATEGORİ: 42.5 TL3. KATEGORİ: 22.5 TL