Anadolu Efes Darüşşafaka maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 2018-2019 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



12 Ekim Cumartesi:



13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar)



15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit (Şahinbey)



17.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.00 TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)



14 Ekim Pazar:



13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)



15.15 Türk Telekom-Fenerbahçe (Ankara)



20.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)



Kadınlar Basketbol Süper Ligi



12 Ekim Cumartesi:



14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)



16.00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)



16.00 İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)



16.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)



14 Ekim Pazar:



14.00 Canik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Mustafa Dağıstanlı)



15 Ekim Pazartesi:



18.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çukurova Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)



20.00 Fenerbahçe-OGM Ormanspor (Metro Enerji)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



12 Ekim Cuma:



15.00 Ankara DSİ-Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi (Mamak Belediyesi)



16.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)



18.00 Düzce Belediyespor-Artvin Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)



12 Ekim Cumartesi:



16.00 Karesispor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)



17.00 Bursaspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Bursa Atatürk)



17.00 Edirnespor-Akhisar Belediyespor (Mimar Sinan)



17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yalova Belediyespor (Manisa Atatürk)



14 Ekim Pazar:



17.00 Selçuklu Basketbol-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)

Anadolu Efes-Darüşşafaka maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes-Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.. Ligin ikinci haftasında oynanacak Anadolu Efes-Darüşşafaka maçı naklen yayınlanacak.14 Ekim Pazar günü saat 20.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakAnadolu Efes-Darüşşafaka maçı 14 Ekim Pazar günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.