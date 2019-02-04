Anadolu Efes, Daçka'yı deplasmanda geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta kapanış mücadelesinde, normal süresi 79-79 eşitlikle biten karşılaşmada Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen'i 95-86 yendi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Konuk ekip, 13. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Mücadele karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Darüşşafaka Tekfen, 4. dakikayı 10-8 önde geçti. Dengeli devam eden müsabakada çeyreğin sonlarına doğru üç sayı çizgisinin gerisinden Simon'la isabetler bulan Anadolu Efes, birinci periyodu 23-19 üstün bitirdi.
İkinci çeyrekte Buğrahan Tuncer ile hücumda tempoyu artıran Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-42. Konuk ekip, üst üste boş atışlardan yararlanamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında soyunma odasına da 47-37 üstün girdi.
İkinci yarıya 7-0'lık seri yakalayarak tempolu giren Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın üç sayılık basketiyle 24. dakikanın başında farkı 3 sayıya (44-47) indirdi ve Anadolu Efes'e molayı aldırdı. Molanın ardından Moerman'la arka arkaya sayılar bulan konuk ekip, 27. dakikada skoru 55-46'ya getirdi. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 60-55 önde tamamladı.
Final periyodu oldukça çekişmeli başladı. Hücumda topu iyi çeviren Anadolu Efes, Simon ve Moerman'ın üç sayılık basketleriyle 36. dakikayı 73-64 önde geçti. Evans ve Douglas'ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışan ev sahibi takım, bitime 1 dakika 36 saniye kala farkı yeniden 3 sayıya düşürdü: 74-77. Konuk ekibin hücumda yaptığı top kaybının ardından Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın serbest atış isabetleriyle bitime 1 dakika 6 saniye kala eşitliği sağladı: 77-77. Ev sahibi ekip, son hücumda Douglas'la sayı üretemedi ve maçın normal süresi 79-79 beraberlikle sona erdi.
Uzatma periyodu karşılıklı serbest atışlarla başlarken Moerman ve Pleiss'la pota altından skor üreten Anadolu Efes, 44. dakikada 89-84'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede farkı açan konuk ekip, mücadeleyi 95-86 kazandı.
Konuk ekip, 13. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Mücadele karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Darüşşafaka Tekfen, 4. dakikayı 10-8 önde geçti. Dengeli devam eden müsabakada çeyreğin sonlarına doğru üç sayı çizgisinin gerisinden Simon'la isabetler bulan Anadolu Efes, birinci periyodu 23-19 üstün bitirdi.
İkinci çeyrekte Buğrahan Tuncer ile hücumda tempoyu artıran Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-42. Konuk ekip, üst üste boş atışlardan yararlanamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında soyunma odasına da 47-37 üstün girdi.
İkinci yarıya 7-0'lık seri yakalayarak tempolu giren Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın üç sayılık basketiyle 24. dakikanın başında farkı 3 sayıya (44-47) indirdi ve Anadolu Efes'e molayı aldırdı. Molanın ardından Moerman'la arka arkaya sayılar bulan konuk ekip, 27. dakikada skoru 55-46'ya getirdi. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 60-55 önde tamamladı.
Final periyodu oldukça çekişmeli başladı. Hücumda topu iyi çeviren Anadolu Efes, Simon ve Moerman'ın üç sayılık basketleriyle 36. dakikayı 73-64 önde geçti. Evans ve Douglas'ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışan ev sahibi takım, bitime 1 dakika 36 saniye kala farkı yeniden 3 sayıya düşürdü: 74-77. Konuk ekibin hücumda yaptığı top kaybının ardından Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın serbest atış isabetleriyle bitime 1 dakika 6 saniye kala eşitliği sağladı: 77-77. Ev sahibi ekip, son hücumda Douglas'la sayı üretemedi ve maçın normal süresi 79-79 beraberlikle sona erdi.
Uzatma periyodu karşılıklı serbest atışlarla başlarken Moerman ve Pleiss'la pota altından skor üreten Anadolu Efes, 44. dakikada 89-84'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede farkı açan konuk ekip, mücadeleyi 95-86 kazandı.