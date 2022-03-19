Anadolu Efes, Daçka deplasmanında mağlup: 85-81

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-81 yendi.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Darüşşafaka: Caupain 14, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 19, Boothe 15, Ragıp Berke Atar 4, Cullough, Olaseni 15, Sinan Güler 2, Selim Şav 4
Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 25, Micic 3, Bryant 9, Moerman 3, Pleiss 8, Larkin 9, Beaubois 12, Yiğitcan Saybir 10, Egemen Güven 2, Erten Gazi
1. Periyot: 22-28
Devre: 46-48
3. Periyot: 65-59
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Darüşşafaka: Caupain 14, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 19, Boothe 15, Ragıp Berke Atar 4, Cullough, Olaseni 15, Sinan Güler 2, Selim Şav 4
Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 25, Micic 3, Bryant 9, Moerman 3, Pleiss 8, Larkin 9, Beaubois 12, Yiğitcan Saybir 10, Egemen Güven 2, Erten Gazi
1. Periyot: 22-28
Devre: 46-48
3. Periyot: 65-59