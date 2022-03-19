Anadolu Efes, Daçka deplasmanında mağlup: 85-81

ING Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka'ya konuk olan Anadolu Efes, rakibine 85-81 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Daçka deplasmanında mağlup: 85-81
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19 Mart 2022 22:43
ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-81 yendi.
 Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Darüşşafaka: Caupain 14, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 19, Boothe 15, Ragıp Berke Atar 4, Cullough, Olaseni 15, Sinan Güler 2, Selim Şav 4

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 25, Micic 3, Bryant 9, Moerman 3, Pleiss 8, Larkin 9, Beaubois 12, Yiğitcan Saybir 10, Egemen Güven 2, Erten Gazi

1. Periyot: 22-28

Devre: 46-48

3. Periyot: 65-59

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