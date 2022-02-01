Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Anadolu Efes çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak
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01 Şubat 2022 13:01
HY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.

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