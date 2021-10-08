Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı kapalı gişe

Anadolu Efes Spor Kulübü, uzun zaman sonra taraftarlarını bir Turkish Airlines EuroLeague maçında ağırlayacak.

Haber; Basın Bülteni
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Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı kapalı gişe
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08 Ekim 2021 16:11
Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu, Covid-19 salgını sebebiyle uzun bir aranın ardından taraftarlarıyla buluşacak.

Yaklaşık iki yıllık aranın ardından taraftarlarını bir EuroLeague maçında ağırlayacak olan Anadolu Efes'in CSKA Moskova karşılaşması, basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe oynanacak.

Anadolu Efes'in maç biletlerine büyük ilgi gösteren basketbolseverler, karşılaşmadan günler önce satışa sunulan tüm maç biletlerini satın aldı.

Şampiyonluk bayrağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini alacak

Dopdolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmanın öncesinde özel bir tören de gerçekleştirilecek. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğu için hazırlanan şampiyonluk bayrağı, taraftarların huzurunda Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.

Taraftarlarından uzun süre ayrı kalan Anadolu Efes, maç öncesinde ve maç sırasında çok özel etkinlikler de gerçekleştirecek. Yapılacak etkinliklerde özel hediyeler kazanacak olan Anadolu Efesliler, ayrıca fuaye alanlarında şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirebilecek, hatıra defteri ve hatıra duvarı gibi alanları da ziyaret edebilecek.

Ergin Ataman, Yılın Koçu Ödülü'nü Jordi Bertomeu'dan alacak

Karşılaşma öncesindeki özel törenler şampiyonluk bayrağı ile sınırlı olmayacak. 2020 – 2021 sezonunda "Yılın Koçu" seçilen Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman, ödülünü ise EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu'dan alacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, hafta sonu öncesinde taraftarlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

 


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