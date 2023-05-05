Anadolu Efes, Chris Singleton'ın taburcu edildiğini duyurdu

Anadolu Efes Kulübü, ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Chris Singleton'ın taburcu edildiğini duyurdu
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05 Mayıs 2023 18:42
Anadolu Efes Kulübü, ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Chris Singleton, bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Singleton, 3 Mayıs'ta yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

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