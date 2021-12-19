Anadolu Efes, Bursa deplasmanında galip!

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 83-79 mağlup etti.



Maça Frutti Extra Bursaspor daha etkili başladı ve 2. dakikayı 8-2 önde kapattı. Ardından toparlanan Anadolu Efes, Micic'in dış atışları, Singleton'ın pota altından etkili oyunuyla önce farkı eritti ardından 7. dakikada öne geçti: 15-17. İyi oyununu sürdüren Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-21 önde kapattı.



İkinci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlı ekip, rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendirdi ve 18. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 34-41. Frutti Extra Bursaspor, kalan sürede Freeman'ın sayılarıyla farkı eritti ve soyunma odasına 41-41 eşitlikle girildi.



Üçüncü çeyreğe her iki ekip de kontrollü başladı. Bir pozisyonun sonunda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, hakeme itirazlarını sürdürünce iki teknik faul alarak soyunma odasına gönderildi. Bu dakikadan sonra agresif bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlı takım, final periyoduna 65-60 üstün girdi.



Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Needham ve Freeman'ın dış atışlarıyla maça ortak olan Frutti Extra Bursaspor, 34. dakikada skoru eşitledi:68-68. Rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, son bölümde skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi ve salondan 83-79 galip ayrıldı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Sinem Tetik



Frutti Extra Bursaspor: Freeman 17, Needham 12, Onuralp Bitim 8, Dudzinski 8, Akif Egemen Güven 9, Andrews 14, Mithat Can Özalp, Hayes 11, Ayberk Olmaz



Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 8, Micic 24, Bryant 13, Singleton 11, Petrusev 16, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 5, Tolga Geçim 3, Ömer Can İlyasoğlu



1. Periyot: 21-25



Devre: 41-41



3. Periyot: 60-65



Beş faulle çıkanlar: 34.58 Petrusev (Anadolu Efes), 35.24 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)





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