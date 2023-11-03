Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin altıncı haftasında cuma günü deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek.



Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.



Anadolu Efes ligde iki galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 13'üncü, Virtus Segafredo Bologna ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 3'üncü sırada yer alıyor.



İki ekibin geçen sezon THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 85-80 galip gelirken, sahasında ise 86-67'lik skorla rakibini mağlup etmişti.



Avrupa kupalarında 807. randevu



Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 807. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 806 karşılaşmada 457 galibiyet ve 349 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 559. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 258 kez rakiplerine mağlup oldu.



