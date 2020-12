Anadolu Efes, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlıyor

Basketbol sevgisini Türkiye'nin her yerine ulaştıran Anadolu Efes Spor Kulübü, gençlerimize sporun açtığı geliştirici yolda ilerleyerek, diğer alanlardaki becerilerini bulmaları ve bunlara odaklanarak çalışmaları için fırsat yaratmayı sürdürüyor.

EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdiği projelerle iki kez One Team Altın Ödülü'ne layık görülen Anadolu Efes Spor Kulübü, diğer alanlarda gerçekleştirdiği projelerle de fark yaratıyor.



Anadolu Efes Spor Kulübü, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü projeleriyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uyumluluk konusunda da spor dünyasına örnek oluyor.



Anadolu Grubu tarafından ikinci kez yayınlanan "Anadolu'dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu"nda Anadolu Efes Spor Kulübü'nün rapora konu olan 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği proje ve uygulamalarıyla sırasıyla en çok "Amaçlar için Ortaklıklar (SKA.17)" ve "Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA.03)" amaçlarına katkı sağladığı tespit edildi.



Aynı rapora göre Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ayrıca Nitelikli Eğitim (SKA.04), Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA.10) ve Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA.05) amaçlarında da değer yarattığı görüldü.



Anadolu Efes Spor Kulübü, ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeye, Türk gençlerinin kendilerini kanıtlamasına yardımcı olmaya ve toplumsal değer yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.