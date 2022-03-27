Anadolu Efes, 'Bir Kitap Da Sen Getir' projesinde binlerce kitap topladı!

Eğitim gönüllülerinden, Anadolu Efes – Aliağa Petkim Spor maçına yoğun ilgi

Haber; Basın Bülteni
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Anadolu Efes, 'Bir Kitap Da Sen Getir' projesinde binlerce kitap topladı!
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27 Mart 2022 16:48


Eğitim gönüllüsü basketbolseverlerin ve özellikle de çocukların yoğun ilgisi sayesinde kitap adedinde daha önceki yılların da üstüne çıkan Anadolu Efes, kitap bağışı yapan taraftarlarına ücretsiz maç bileti sağladı.

Kitaplar, kısa süre içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek

Taraftarların Sinan Erdem Spor Salonu'na getirdiği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinden de geçirilecek. Gönderim için uygun görülen kitaplar, Anadolu Vakfı'nın belirleyeceği Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kısa süre içerisinde gönderilecek.

Bir Kitap da Sen Getir projesi sayesinde bugüne kadar on binlerce kitap toplayan Anadolu Efes, önümüzdeki sezonlarda da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yaşamlarına katkı sağlamaya devam edecek.

 

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