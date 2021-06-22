Anadolu Efes - Bilyoner iş birliği, 2021 - 2022 sezonunda da sürecek

Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Bilyoner arasındaki partnerlik anlaşması, gelecek sezon da sürecek. Son iki sezondur verdiği destekle Anadolu Efes Spor Kulübü'nün başarı yürüyüşüne eşlik eden Bilyoner, böylece 2021 – 2022 sezonunda da Anadolu Efes'in arkasında olacak.

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Anadolu Efes - Bilyoner iş birliği, 2021 - 2022 sezonunda da sürecek
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22 Haziran 2021 15:48
Son olarak Kanyon'da EuroLeague şampiyonluk kupasını Anadolu Efes taraftarlarıyla buluşturan Bilyoner, 2021 – 2022 sezonunda da Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partnerlik desteği verecek.

Dijital platformlarda ve Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki seyircili maçlarda taraftar etkinlikleri ve hediye dağıtımı gerçekleştirecek olan Bilyoner, aynı zamanda Youtube kanalındaki basketbol programlarında da Anadolu Efes ile ilgili özel içerikleri taraftarlarla paylaşmayı sürdürecek

Türk basketbolunda ilklerin takımı Anadolu Efes ile Türkiye'nin ilk elektronik şans oyunları platformu Bilyoner'i bir araya getiren partnerlik anlaşması, basketbol sevgisini daha geniş kitlelerle buluşturmaya önümüzdeki sezonda da devam edecek.

 


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