Anadolu Efes beşinci kez Final Four'da!

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de beşinci kez Final Four'a yükseldi.



Lacivert-beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.



Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.



Türk temsilcisi, 2018-2019'da da Dörtlü Final'de mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'deki ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.



Anadolu Efes, geçen sezon ise yer aldığı Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in ilk gününde Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen lacivert-beyazlı takım, finalde ise İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ