Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı hangi kanalda? Anadolu Efes Beşiktaş maçı saat kaçta?

Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

16 Şubat 2019 03:17
Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı hangi kanalda? Anadolu Efes Beşiktaş maçı saat kaçta?
Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın yarı finalinde oynanacak Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçı naklen yayınlanacak.

16 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'dan oynanacak maç, Tivibu Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçı 16 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren Tivibu Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak yarı final maçları öncesi Ankara'da basın toplantısı yapıldı.
Latanya Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, kupada yarı finale yükselen Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarının başantrenörleri Ergin Ataman, Dusko Ivanovic, Zeljko Obradovic ve Burak Gören ile takım kaptanları Doğuş Balbay, Erkan Veyseloğlu, Melih Mahmutoğlu ve Kaya Peker katıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, sezon boyunca oynadıkları basketbolu yarın da oynayıp tur atlamak istediklerini söyledi.

- Ataman: "Dört formda takım, kupa için mücadele edecek*

Güzel bir yarı final umut ettiğini dile getiren Ataman, "Dört formda takım, kupa için mücadele edecek. Tek maçlar, tüm performansın konduğu önemli karşılaşmalar oluyor. Çok fazla hazırlanma şansımız olmayacak. Sezon boyunca oynadığımız basketbolu yarın da oynayıp finale çıkmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yabancı oyuncu sayısına ilişkin bir soruyu ise "Tek söyleyeceğim, 5 yabancı kuralının Türk basketboluna bir şey kazandırmadığıdır." şeklinde cevapladı.

- Ivanovic: "Herkesin kazanabilme şansı var"

Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, dört takımın da kupayı kazanma şansı olduğunu dile getirdi.

Organizasyondan övgüyle bahseden Ivanovic, "En iyi form düzeyindeki takımlar birbirlerine karşı oynuyor. Herkesin kazanabilme şansı var. Anadolu Efes çok formda ama biz de kazanabileceğimize inanıyoruz ve elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- Obradovic: "Kupalardaki rekabet değişiklik gösterir"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, kupalardaki rekabetin değişiklikler gösterdiğini ifade etti.

Ankara'da daha önce de turnuvalara katıldıklarını aktaran Obradovic, "Burada olmak mutluluk verici. Yarın iyi oynayan bir ekibe karşı mücadele edeceğiz. Biz de iyi bir ekip oluşturduk. Kupalardaki rekabet değişiklik gösterir, iyi hazırlanmanız gerekir. Umarım iyi oyun olur ve gelen herkes izlemekten keyif alır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfından (TEGV) çocuklar da toplantıda yer alırken, bir çocuğun, yaptığı bağış için teşekkür ettiği Obradovic'e "Sizin gibi bir başantrenör olmak için ne yapmalıyım?" sorusu üzerine Sırp çalıştırıcı, "İşinizi sevmeniz, tutkulu olmanız, sonrasında eğitim ve kendinizi geliştirmeniz gerekir. Ben bunları yaptım, kendimi geliştirirken oyuncuları ve meslektaşlarımı da yakından takip ettim." ifadelerini kullandı.

- Gören: "Gelenlere iyi basketbol seyrettirmek istiyoruz"

Sarı-lacivertli ekibin yarı finaldeki rakibi Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, Fenerbahçe Bekokarşısında iyi mücadele ederek maça gelenlere iyi basketbol izletmek istediklerini dile getirdi.

Başkent ekibinin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne geçen yıl yükseldiğini hatırlatan Gören, "Telekom'un tarihinde çok önemli başarılar var fakat son 10 yılda düşüş yaşandı ama 2 yıldır yükselişte. Bugün buradayız. Sezon başındaki hedeflerimizden biri kupada ilk 8'e kalmaktı. Bunu başardık daha sonra Galatasaray'ı geçerek yarı finale kaldık." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun her maça favori çıkan bir takım olduğuna vurgu yapan Gören, "Değerli bir başantrenörü ve kadrosu var. Gelenlere iyi basketbol seyrettirmek istiyoruz. Son maçımızda rakibimize farklı kaybettik ama bu karşılaşmada iyi oynayarak iyi basketbol izletmeyi hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından takım kaptanları ve başantrenörler, TEGV'li çocuklarla fotoğraf çektirdi. TBF'nin davetlisi olarak Ankara Spor Salonu'nda yarı final ve final maçlarını seyredecek TEGV'li çocuklar, yaptıkları resimleri başantrenörler ve takım kaptanlarına hediye etti.

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