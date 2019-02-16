Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı hangi kanalda? Anadolu Efes Beşiktaş maçı saat kaçta?

Fenerbahçe

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Fenerbahçe

Beko

Fenerbahçe

Beko

Fenerbahçe

Beko

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak yarı final maçları öncesi Ankara'da basın toplantısı yapıldı.Latanya Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, kupada yarı finale yükselen Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan,ve Türk Telekom takımlarının başantrenörleri Ergin Ataman, Dusko Ivanovic, Zeljko Obradovic ve Burak Gören ile takım kaptanları Doğuş Balbay, Erkan Veyseloğlu, Melih Mahmutoğlu ve Kaya Peker katıldı.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, sezon boyunca oynadıkları basketbolu yarın da oynayıp tur atlamak istediklerini söyledi.Güzel bir yarı final umut ettiğini dile getiren Ataman, "Dört formda takım, kupa için mücadele edecek. Tek maçlar, tüm performansın konduğu önemli karşılaşmalar oluyor. Çok fazla hazırlanma şansımız olmayacak. Sezon boyunca oynadığımız basketbolu yarın da oynayıp finale çıkmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.Ataman, yabancı oyuncu sayısına ilişkin bir soruyu ise "Tek söyleyeceğim, 5 yabancı kuralının Türk basketboluna bir şey kazandırmadığıdır." şeklinde cevapladı.Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, dört takımın da kupayı kazanma şansı olduğunu dile getirdi.Organizasyondan övgüyle bahseden Ivanovic, "En iyi form düzeyindeki takımlar birbirlerine karşı oynuyor. Herkesin kazanabilme şansı var. Anadolu Efes çok formda ama biz de kazanabileceğimize inanıyoruz ve elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.Başantrenörü Zeljko Obradovic, kupalardaki rekabetin değişiklikler gösterdiğini ifade etti.Ankara'da daha önce de turnuvalara katıldıklarını aktaran Obradovic, "Burada olmak mutluluk verici. Yarın iyi oynayan bir ekibe karşı mücadele edeceğiz. Biz de iyi bir ekip oluşturduk. Kupalardaki rekabet değişiklik gösterir, iyi hazırlanmanız gerekir. Umarım iyi oyun olur ve gelen herkes izlemekten keyif alır." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfından (TEGV) çocuklar da toplantıda yer alırken, bir çocuğun, yaptığı bağış için teşekkür ettiği Obradovic'e "Sizin gibi bir başantrenör olmak için ne yapmalıyım?" sorusu üzerine Sırp çalıştırıcı, "İşinizi sevmeniz, tutkulu olmanız, sonrasında eğitim ve kendinizi geliştirmeniz gerekir. Ben bunları yaptım, kendimi geliştirirken oyuncuları ve meslektaşlarımı da yakından takip ettim." ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli ekibin yarı finaldeki rakibi Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören,karşısında iyi mücadele ederek maça gelenlere iyi basketbol izletmek istediklerini dile getirdi.Başkent ekibinin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne geçen yıl yükseldiğini hatırlatan Gören, "Telekom'un tarihinde çok önemli başarılar var fakat son 10 yılda düşüş yaşandı ama 2 yıldır yükselişte. Bugün buradayız. Sezon başındaki hedeflerimizden biri kupada ilk 8'e kalmaktı. Bunu başardık daha sonra Galatasaray'ı geçerek yarı finale kaldık." diye konuştu.'nun her maça favori çıkan bir takım olduğuna vurgu yapan Gören, "Değerli bir başantrenörü ve kadrosu var. Gelenlere iyi basketbol seyrettirmek istiyoruz. Son maçımızda rakibimize farklı kaybettik ama bu karşılaşmada iyi oynayarak iyi basketbol izletmeyi hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.Konuşmaların ardından takım kaptanları ve başantrenörler, TEGV'li çocuklarla fotoğraf çektirdi. TBF'nin davetlisi olarak Ankara Spor Salonu'nda yarı final ve final maçlarını seyredecek TEGV'li çocuklar, yaptıkları resimleri başantrenörler ve takım kaptanlarına hediye etti.