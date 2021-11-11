Anadolu Efes, Berlin'de farklı kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.
Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.
Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.
Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu
Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.
Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.
Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu
Maçın Adamı: Vasilije Micic
✨19 Sayı
✨2/5 İki Sayı
✨4/7 Üç Sayı
✨3/4 Serbest Atış
✨9 Asist
✨4 Ribaunt
✨4 Top Çalma
✨28 Verimlilik Puanı pic.twitter.com/6Aus95dk53
— Sporx (@sporx) November 11, 2021