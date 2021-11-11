Anadolu Efes, Berlin'de farklı kazandı

Maçın Adamı: Vasilije Micic



✨19 Sayı

✨2/5 İki Sayı

✨4/7 Üç Sayı

✨3/4 Serbest Atış



✨9 Asist

✨4 Ribaunt

✨4 Top Çalma



✨28 Verimlilik Puanı pic.twitter.com/6Aus95dk53



— Sporx (@sporx) November 11, 2021

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu