Anadolu Efes, Berlin'de farklı kazandı

Anadolu Efes, THY EuroLeague 9. hafta maçında ALBA Berlin'i farklı mağlup etti.

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Anadolu Efes, Berlin'de farklı kazandı
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11 Kasım 2021 23:41
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.

Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu


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