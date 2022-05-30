Anadolu Efes bayrakları, 3 köprüde de dalgalanıyor!

Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları, bir kez daha İstanbul Boğazı'nın üç köprüsünde birden dalgalanmaya başladı.



Turkish Airlines EuroLeague finalinde İspanya'nın Real Madrid takımını mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague Şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.



Anadolu Efes'in köprülere asılan bayrakları, kazanılan iki Avrupa Şampiyonluğu'nu da gözler önüne seren iki kupalı özel tasarımlarıyla dikkat çekiyor.



Anadolu Efes bayrakları, 7 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda olacak



T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından asılan Anadolu Efes bayrakları, 30 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda bulunacak.



Adını Avrupa basketbol tarihine altın harflerle yazdıran Anadolu Efes Spor Kulübü, imza atacağı yeni başarılara taraftarlarını tekrar mutlu etmeyi hedefliyor.





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