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Anadolu Efes, Bayern Münih'i rahat geçti!

THY EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'i 92-77 mağlup etti ve 10. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Anadolu Efes, Bayern Münih'i rahat geçti!
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03 Ocak 2019 22:11
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 16. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti. Maçı başından sonuna kadar önde götüren Anadolu Efes, Bayern Münih'i 92-77 mağlup etti ve bu sezon 10. galibiyetini elde etti. 
Karşılaşmada dış atışlardan sayılar bulan Bayern Münih karşısında Dunston'la pota altından basketler üreten Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-10 üstün geçti. Micic'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 8. dakikada farkı 9 sayıya (25-16) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. 

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu basketlerle 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 43-27. Savunmayı sertleştiren lacivert-beyazlı ekip, Micic ve Pleiss'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla soyunma odasına 19 sayı farkla önde gitti: 55-36. 

İkinci yarıya savunmada ve hücumda kötü başlayan Anadolu Efes karşısında pota altından sayılar üreten Bayern Münih, Williams'ın üç sayılık basketiyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (57-46) indirdi. Çabuk toparlanan lacivert-beyazlı ekip, Moerman ve Larkin'in sayılarıyla final periyoduna 70-54 üstün girdi. 

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Anadolu Efes, Pleiss'ın sayısıyla 34. dakikada farkı 17 sayıya (77-60) taşıdı. Dedovic ve Lucic'in üç sayılık basketleriyle 8-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 77-68. Motum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 92-77 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Joseph Bissang (Fransa), Jordi Aliaga (İspanya)

Anadolu Efes: Micic 20, Doğuş Balbay, Simon 9, Motum 2, Dunston 16, Larkin 6, Metecan Birsen, Moerman 14, Pleiss 9, Anderson 16

Bayern Münih: Dedovic 13, Lo 7, Lucic 14, Barthel 6, Radosevic 8, Dangubic 7, Hobbs 3, King 2, Koponen 8, Amaize, Williams 9, Ogunsipe

1. Periyot: 27-18

Devre: 55-36

3. Periyot: 70-54

 
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