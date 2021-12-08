Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.



Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.



THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde aynı galibiyet ve yenilgiye sahip olan Bayern Münih ise 11. sırada bulunuyor.



- Avrupa kupalarında 741. randevu



Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 741. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 740 karşılaşmada 421 galibiyet ve 319 yenilgi aldı.



Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 493. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 228 kez rakiplerine mağlup oldu.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bayern Münih ile oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.





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