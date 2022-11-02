Anadolu Efes, Bayern'e konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında perşembe Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.
Audi Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bayern Münih ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan 8 maçın 5'ini Anadolu Efes, 3'ünü Bayern Münih kazandı.
Avrupa'da 773. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 773. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 772 karşılaşmada 440 galibiyet ve 332 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 525. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 524 müsabakanın 283'ünü kazandı, 241'inden mağlubiyetle ayrıldı.
Audi Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bayern Münih ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan 8 maçın 5'ini Anadolu Efes, 3'ünü Bayern Münih kazandı.
Avrupa'da 773. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 773. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 772 karşılaşmada 440 galibiyet ve 332 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 525. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 524 müsabakanın 283'ünü kazandı, 241'inden mağlubiyetle ayrıldı.