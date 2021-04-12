Anadolu Efes Basketbol Yaz Kampları'nın 'ödemesiz' ön kayıt süreci 1 Mayıs 2021'e kadar sürecek

İlk iki yılında basketbolcu olmayı hayal eden çocuklardan ve ailelerinden büyük ilgi gören Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, bir kez daha çok sayıda sporcu adayına ev sahipliği yapacak.
Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, 28 Haziran – 3 Temmuz 2021 ve 3 Temmuz – 8 Temmuz 2021 olmak üzere iki farklı dönemde düzenlenecek.
2004- 2010 yılları arasında doğan erkek çocukların katılabileceği organizasyonun ön kayıtları ise 1 Mayıs 2021'e kadar devam edecek. Türkiye'nin en büyük spor tesisi Gloria Sports Arena'da 5 gece / 6 gün konaklayacak olan katılımcılar, temel basketbol eğitimi almalarının yanı sıra yüzme, golf, futbol, masa tenisi gibi farklı spor branşlarıyla ilgili eğlenceli çalışmalara da katılacak.
Organizasyonun gerçekleştirilememesi halinde kayıt ücretleri iade edilecek
Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları'nın ödemesiz ön kayıtları, 0850 441 16 78 numaralı telefondan veya https://www.smartcasualevent.com/ adresinden gerçekleştirilebiliyor. Organizasyonun Covid-19 salgını sebebiyle yapılamaması durumunda ise kayıt ücretleri kayıpsız şekilde iade edilecek.
Ayrıca 1 Mayıs 2021'den sonra başlayacak erken kayıt döneminde %15 indirimden yararlanabilecek aileler, Anadolu Efes Fan Club üyeleri olmaları halinde de ekstra %5'lik indirim oranından faydalanabilecek.
Anadolu Efes Spor Kulübü, Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event, basketbol dolu keyifli bir yaz tatili geçirmek isteyen tüm basketbolcu adaylarını Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları'na bekliyor.
Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, 28 Haziran – 3 Temmuz 2021 ve 3 Temmuz – 8 Temmuz 2021 olmak üzere iki farklı dönemde düzenlenecek.
2004- 2010 yılları arasında doğan erkek çocukların katılabileceği organizasyonun ön kayıtları ise 1 Mayıs 2021'e kadar devam edecek. Türkiye'nin en büyük spor tesisi Gloria Sports Arena'da 5 gece / 6 gün konaklayacak olan katılımcılar, temel basketbol eğitimi almalarının yanı sıra yüzme, golf, futbol, masa tenisi gibi farklı spor branşlarıyla ilgili eğlenceli çalışmalara da katılacak.
Organizasyonun gerçekleştirilememesi halinde kayıt ücretleri iade edilecek
Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları'nın ödemesiz ön kayıtları, 0850 441 16 78 numaralı telefondan veya https://www.smartcasualevent.com/ adresinden gerçekleştirilebiliyor. Organizasyonun Covid-19 salgını sebebiyle yapılamaması durumunda ise kayıt ücretleri kayıpsız şekilde iade edilecek.
Ayrıca 1 Mayıs 2021'den sonra başlayacak erken kayıt döneminde %15 indirimden yararlanabilecek aileler, Anadolu Efes Fan Club üyeleri olmaları halinde de ekstra %5'lik indirim oranından faydalanabilecek.
Anadolu Efes Spor Kulübü, Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event, basketbol dolu keyifli bir yaz tatili geçirmek isteyen tüm basketbolcu adaylarını Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları'na bekliyor.