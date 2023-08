Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can: 'Temel ilkelerim iletişim, güven ve hazırlık'

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, temel ilkelerinin iletişim, güven ve hazırlık olduğunu söyledi.



Anadolu Efes'in YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Erdem Can, lacivert-beyazlı takım gibi Türkiye'nin önemli markalarından birinde görev almanın önemli bir motivasyon ve heyecan olduğunu belirtti.



Antrenörlük hayatında 3 temel ilkesinin bulunduğunu aktaran Can, şunları kaydetti:



"Temel ilkelerim iletişim, güven ve hazırlık. Antrenörlük ve basketbol çok canlı bir meslek. Çünkü ana faktör insan. İnsanın ana faktör olduğu bir unsurda sizin belli sınıflandırmalarla ilerlemeniz, yaptığınız işi tanımlamanız çok doğru değil. İnsan doğasıyla doğru orantılı bir yapı basketbol. Biz antrenörler için oyuncularla empati kurmak, onların duygu durumunu algılayabilmek önemli bir unsur. Empati için de belli bir ilişki düzeyinde olmanız lazım ki değer unsurlarını anlayıp ona göre kurgulamanız lazım. Bir takımın kaybetmeye karşı vereceği reaksiyonu ve kazanma ile elde edeceği motivasyonu doğru değerlendirebilmek için oyuncularınızla doğru iletişimde olmanız lazım, iletişim en önemli unsur. İletişimin iyi olabilmesi için de güven duygusu devreye giriyor. Birbirine güven duymayan iki insanın doğru iletişim kurması imkansız. Hazırlık da bizim işin teknik kısmı. Ben işin o kısmına kafa yormayı seviyorum. Taktik kısmı da dinamik çünkü elinizdeki basketbolcularla, basketbolun kendine özgü getirdiği modayla kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu 3 unsur benim için çok önemli."



"Anadolu Efes gibi büyük bir markanın parçası olabilmek ve onu daha ileriye götürebilmek adına tercih edilmiş olmak benim için çok önemliydi." ifadelerini kullanan Erdem Can, "THY Avrupa Ligi'nde zirveye oynayan, son 3 yılın 2'sinde şampiyon olan, son 5 yıla damga vurmuş bir kulübün antrenörü olmak için teklif almak çok değerli. Çok heyecan verici. Bu fırsatı benim için çok önemli bir adım olarak görerek hareket ettim." şeklinde konuştu.



Yeni sezon hedeflerinden de bahseden Can, "Kazanma alışkanlığı ve hedefi olan, bulunduğu camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir yapı var ortada. Dolayısıyla hedefimiz olan şey bütün yarıştığımız kulvarlarda en üstte bitirebilmek. Bunun ötesinde bizi izleyen, bizi izlemekten keyif alan herkesin son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmeyen beraber hareket etmeyi seven ve bundan keyif alan bir ekip görmesini sağlamak. Asıl hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.



Erdem Can, "THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 5'ini hangi isimlerden oluşturursunuz?" sorusuna ise, "Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanoulis, Dimitris Diamantidis, Gigi Datome ve Nikola Pekovic." yanıtını verdi.