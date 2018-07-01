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Anadolu Efes, Barcelona'dan Moerman'ı kaptı

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, geçen sezonu Barcelona Lassa'da tamamlayan Moerman'ı transfer etti.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, Barcelona'dan Moerman'ı kaptı
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01 Temmuz 2018 17:19
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Adrien Moerman'ı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Barcelona Lassa'da tamamlayan 1988 doğumlu ve 2,03 metre boyundaki oyuncuyla bir artı bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Moerman, geçmiş sezonlarda Darüşşafaka ile Banvit formaları da giydi.

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