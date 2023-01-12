Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında cuma günü deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.



Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.



Geride kalan 18 karşılaşmada dokuzar galibiyet ve mağlubiyet alan Anadolu Efes 9. sırada bulunuyor. Barcelona ise 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.



Avrupa'da 786. maç



Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 786. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 785 karşılaşmada 447 galibiyet ve 338 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 538. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 537 mücadelenin 290'ını kazandı, 247'sinden mağlubiyetle ayrıldı.



Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken, bunların 17'sini kazandı. Barcelona ise 22 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.





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