Anadolu Efes, Banvit'i deplasmanda rahat geçti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 86-62 mağlup etti.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Banvit'in top kayıplarını Dunston, Micic, Motum ve Beaubois ile değerlendiren Anadolu Efes, 8. dakikada skoru 20-15'e getirdi. Farkı kapatmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında Doğuş Balbay ile sayılar bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 22-18 önde tamamladı.



İkinci periyodun başında Morgan ile sayılar bulan Banvit karşısında Motum ile pota altını iyi kullanan konuk ekip, 15. dakikada farkı 6 sayıya (24-30) taşıdı. Anadolu Efes, rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirip Birkan Batuk, Micic, Buğrahan Tuncer, Dunston ve Motum'un sayılarıyla soyunma odasına 40-30 üstün gitti.



Üçüncü periyotta sert savunmasının yanı sıra hızlı hücumlarla etkili olan Anadolu Efes, Simon-Doğuş Balbay ikilisinin kaydettiği basketlerle 23. dakikayı 48-34 önde geçti. Morgan ve Oliver'le farkı eritmeye çalışan Banvit karşısında pota altından Dunston ve Motum ile sayılar bulan Anadolu Efes, final çeyreğine 63-51 önde girdi.



Son periyodun ilk bölümünde Dunston-Beaubois ikilisinden önemli katkılar alan konuk ekip, son beş dakikaya 71-56 üstün girdi. Kalan bölümde farkı daha da açan Anadolu Efes, karşılaşmayı 86-62 kazandı.



Anadolu Efes'te Motum 18, Beaubois ve Dunston 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise Perez 16, Morgan 12 sayı kaydetti.



