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Anadolu Efes, Banvit karşısında mağlup!

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit'e 99-77 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, Banvit karşısında mağlup!
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25 Aralık 2017 21:22
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit, deplasmanda Anadolu Efes'i 99-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Banvit, ligdeki 6. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Banvit, Vidmar ve Caloiaro'nun etkili oyunuyla 4. dakikayı 13-4 üstün geçti. Konuk ekip, Rautins'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 7. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 6-19. Anadolu Efes, Stimac ve Arda Erdoğan'ın sayılarıyla farkı azaltsa da ilk çeyreği Banvit 29-20 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Thomas ve Kulig ile sayılar bulan konuk ekip, 13. dakikayı 36-27 önde geçti. Dragic ve Muhaymin Mustafa'nın sayılarıyla 5-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 4 sayıya (32-36) indirdi. Kulig ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla Banvit, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-50. Konuk ekip, soyunma odasına da 51-42 önde gitti.

İki ekibin de savunmasını sertleştirdiği üçüncü periyotta Caloiaro ve Taylor ile sayılar bulan Banvit, 24. dakikayı 55-46 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketler geçilirken Caloiaro, Kulig ve Rautins'in kazandırdığı sayılarla farkı açan konuk takım, son periyoda 74-56 üstün girdi.

Son çeyrekte Kulig, Rautins ve Vidmar ile boyalı alandan sayılar bulan konuk ekip, 35. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 60-85. Periyodun kalan bölümünde Taylor, Kulig ve Thomas ile basketler bulan Banvit, karşılaşmadan 99-77 galip ayrıldı.

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