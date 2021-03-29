Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 718. maçına çıkacak

Real Madrid'e konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 718. sınavını verecek. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 718. maçına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 15:02
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında salı günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 718. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 470. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 20 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Anadolu Efes, Real Madrid'i yendiği takdirde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyecek ve play-off oynamaya hak kazanacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes'in Real Madrid'e yenilmesi halinde de normal sezonun bitimine 2 maç kala play-off'u garantileme şansı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ayrıca İspanyol temsilcileri TD Systems Baskonia ile Valencia'nın rakiplerine mağlup olması halinde yine play-off oynama hakkı elde edecek.

Wizink Center'ın ev sahipliği yapacağı Real Madrid-Anadolu Efes maçı, salı günü TSİ 20.00'de başlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.