Anadolu Efes, Avrupa'daki 736. maçına çıkacak

THY Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.



Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 488. maçına çıkacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.



Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile yarın 15. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.



İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes iki galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 12 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 11 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.





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