Anadolu Efes, Avrupa'da 732. maçına çıkacak

THY EuroLeague'de UNICS Kazan ile karşılaşacak Anadolu Efes, Avrupa'daki 732. maçında sahne alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Avrupa'da 732. maçına çıkacak
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20 Ekim 2021 15:08
THY EuroLeague'nin 5. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi UNICS Kazan takımını konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.

Lacivert-beyazlı ekip, perşembe günkü rakibi UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip Avrupa Ligi'nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Lacivert-beyazlı takım, rakibi karşısında bir maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.


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