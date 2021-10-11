Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 12 Ekim Salı günü LDLC ASVEL'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında
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11 Ekim 2021 14:45
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 12 Ekim Salı günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak.

Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.


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