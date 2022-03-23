Anadolu Efes, Armani Milan'ı konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında perşembe günü İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak.

Haber; AA
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Anadolu Efes, Armani Milan'ı konuk edecek
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23 Mart 2022 15:23
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında perşembe günü İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Hafta içinde Real Madrid'i evinde 93-90 mağlup eden Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası 14 galibiyet ve 10 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

AX Armani Exchange Milan'ın ise 16 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.

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