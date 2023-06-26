Anadolu Efes, Amath M'Baye ile yollarını ayırdı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.



Koç Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes, Fransız forvet Amath M'Baye ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Sezon başında Pınar Karşıyaka'dan transfer edilen başarılı oyuncu lig şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.



Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 19 karşılaşmada forma giyen M'Baye, maç başına 12.0 sayı, 4.9 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakaladı. 33 yaşındaki Fransız oyuncu, Turkish Airlines EuroLeague'de ise maç başına 7.0 sayı, 2.8 ribaund ile oynadı.



AYRILAN ALTINCI OYUNCU OLDU



Amath M'Baye'nin ayrılmasının ardından Anadolu Efes'te takımdan ayrılan oyuncu sayısı altıya yükseldi.



Efes daha önce; Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Furkan Haltalı, Egehan Arna, Chris Singleton ile yollarını ayırmıştı.





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