Anadolu Efes altyapı oyuncularından okullarında büyük başarı!

83 sporcudan 69'u başarı belgesi aldı

Altyapı organizasyonlarında Türkiye'nin en başarılı basketbol takımı olan Anadolu Efes, eğitim ve sporun bir arada yürümesi misyonu çerçevesinde altyapı oyuncularının eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor.Altyapı oyuncularına kurulduğu günden bu yana "iyi bir sporcu olmaktan önce eğitimli ve iyi bir insan olma" prensibi ile yaklaşan Anadolu Efes'in bu alandaki başarısı, altyapı oyuncularının 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılının ilk bölümünde aldığı karneler ile bir kez daha kanıtlandı.Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol Federasyonu altyapı turnuvalarında mücadele eden Minik A, Küçük B, Küçük A, Yıldız B, Yıldız A ve Genç takımlarında forma giyen 83 sporcudan 38'si Takdir Belgesi, 27'si Teşekkür Belgesi ve 4'ü de İftihar Belgesi aldı.Altyapı sporcularının eğitim hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve ders konsantrasyonlarının en üst seviyede olabilmesi için antrenman ve seyahat organizasyonlarını ders programlarına göre kurgulayan Anadolu Efes, Okyanus Kolejleri ile yaptığı iş birliği doğrultusunda öğrencilerin evlerine en yakın Okyanus Kolejleri Kampüsü'nde eğitim almalarına da destek oluyor. Anadolu Efes altyapısında oynayan öğrenciler, bu sayede ulaşım stresi ve zaman kaybı yaşamıyor.Okyanus Kolejleri dışındaki eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden altyapı oyuncularına da her anlamda destek olan Anadolu Efes'in altyapı sporcularının başarı belgesi dökümü ise şu şekildeydi:Minik A: 13 Takdir, 3 Teşekkür BelgesiKüçük B: 2 İftihar, 8 Takdir, 4 Teşekkür BelgesiKüçük A: 2 İftihar, 10 Takdir, 2 Teşekkür BelgesiYıldız B: 2 Takdir, 10 Teşekkür BelgesiYıldız A: 4 Takdir, 6 Teşekkür BelgesiGenç Takım: 1 Takdir, 2 Teşekkür BelgesiAnadolu Efes Spor Kulübü, eğitimli ve başarılı bireyler yetiştirmek için altyapı oyuncularının eğitim hayatlarına destek olmaya ve bu alanda gerekli tüm organizasyonları hayata geçirmeye devam edecek.