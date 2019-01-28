  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Fatih Terim, yönetime
    tam 4 forvet ismi verdi!

Anadolu Efes altyapı oyuncularından okullarında büyük başarı!

Anadolu Efes Spor Kulübü, altyapı takımlarında oynayan oyuncularının eğitim hayatlarına gösterdiği özen sayesinde genç basketbolcuların başarılı bir eğitim yarıyılı geçirmesine destek oldu. Altı farklı altyapı takımında forma giyen 83 sporcunun 38'si Takdir Belgesi, 27'si de Teşekkür Belgesi alırken dört sporcu ise İftihar Belgesi'ne layık görülerek çok önemli başarıya imza attı. Bu başarıda, Anadolu Efes'in altyapı antrenmanlarını ve seyahatlerini, genç basketbolcuların derslerine göre organize etmesinin de büyük payı oldu. Anadolu Efes, kısa süre önce altyapı oyuncularının eğitim hayatlarına destek olmak için Okyanus Kolejleri ile önemli bir iş birliğini de hayata geçirmişti.

Kaynak: Basın Bülteni
Anadolu Efes altyapı oyuncularından okullarında büyük başarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 14:13
Altyapı organizasyonlarında Türkiye'nin en başarılı basketbol takımı olan Anadolu Efes, eğitim ve sporun bir arada yürümesi misyonu çerçevesinde altyapı oyuncularının eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor.

Altyapı oyuncularına kurulduğu günden bu yana "iyi bir sporcu olmaktan önce eğitimli ve iyi bir insan olma" prensibi ile yaklaşan Anadolu Efes'in bu alandaki başarısı, altyapı oyuncularının 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılının ilk bölümünde aldığı karneler ile bir kez daha kanıtlandı.

83 sporcudan 69'u başarı belgesi aldı

Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol Federasyonu altyapı turnuvalarında mücadele eden Minik A, Küçük B, Küçük A, Yıldız B, Yıldız A ve Genç takımlarında forma giyen 83 sporcudan 38'si Takdir Belgesi, 27'si Teşekkür Belgesi ve 4'ü de İftihar Belgesi aldı.

Altyapı sporcularının eğitim hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve ders konsantrasyonlarının en üst seviyede olabilmesi için antrenman ve seyahat organizasyonlarını ders programlarına göre kurgulayan Anadolu Efes, Okyanus Kolejleri ile yaptığı iş birliği doğrultusunda öğrencilerin evlerine en yakın Okyanus Kolejleri Kampüsü'nde eğitim almalarına da destek oluyor. Anadolu Efes altyapısında oynayan öğrenciler, bu sayede ulaşım stresi ve zaman kaybı yaşamıyor.

Okyanus Kolejleri dışındaki eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden altyapı oyuncularına da her anlamda destek olan Anadolu Efes'in altyapı sporcularının başarı belgesi dökümü ise şu şekildeydi:

Minik A: 13 Takdir, 3 Teşekkür Belgesi
Küçük B: 2 İftihar, 8 Takdir, 4 Teşekkür Belgesi
Küçük A: 2 İftihar, 10 Takdir, 2 Teşekkür Belgesi
Yıldız B: 2 Takdir, 10 Teşekkür Belgesi
Yıldız A: 4 Takdir, 6 Teşekkür Belgesi
Genç Takım: 1 Takdir, 2 Teşekkür Belgesi

Anadolu Efes Spor Kulübü, eğitimli ve başarılı bireyler yetiştirmek için altyapı oyuncularının eğitim hayatlarına destek olmaya ve bu alanda gerekli tüm organizasyonları hayata geçirmeye devam edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için