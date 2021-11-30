Anadolu Efes, Aliağa Petkim deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor'a konuk oluyor.



30 Kasım 2021, Salı günü Enka Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 17:30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi'nin dokuzuncu haftasında Darüşşafaka'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 84-76 mağlup etmiş, Aliağa Petkim Spor ise Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 94-69 yenilmişti. ING Basketbol Süper Ligi'nde dokuzuncu haftanın ardından Anadolu Efes yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ile üçüncü, Aliağa Petkim Spor ise bir galibiyet ve sekiz mağlubiyet ile 16. sırada bulunuyor.



Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor maçı ile birlikte Türkiye'deki 1595. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde 1459, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 23, Türkiye Kupası'nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti.



ING Basketbol Süper Ligi'nde 1460. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1459 karşılaşmada 1138 galibiyet, 318 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (galibiyet yüzdesi: % 78,00)



Anadolu Efes Aliağa Petkim Spor ile bugüne kadar oynadığı 15 karşılaşmada 14 galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.



İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 14 karşılaşmadan da galip ayrılan Anadolu Efes, rakibi ile Türkiye Kupası'nda oynadığı tek karşılaşmayı ise kaybetti.





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