Anadolu Efes, ALBA Berlin maçı için Almanya'ya gitti

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ALBA Berlin'e konuk olacak Anadolu Efes, Almanya'ya gitti. Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Anadolu Efesli basketbolcular ve takım koçu Ergin Ataman, yeni ulaşım sponsorları Corendon Havayolları'nın maket uçağı ile basın mensuplarına poz verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Anadolu Efes, ALBA Berlin maçı için Almanya'ya gitti
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12 Ekim 2020 15:02
THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında pazar günü ALBA Berlin'e konuk olacak Anadolu Efes, Almanya'ya gitti.

Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Anadolu Efesli basketbolcular ve takım koçu Ergin Ataman, yeni ulaşım sponsorları Corendon Havayolları'nın maket uçağı ile basın mensuplarına poz verdi.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.





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