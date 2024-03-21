Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi 31. haftasında ALBA Berlin'i konuk edecekleri maçta taraftarlarından destek beklediklerini ifade etti.



Kulübün internet sitesinde açıklaması yayımlanan Mijatovic, ALBA Berlin karşısında hem hücum hem de savunmada büyük bir mücadele ortaya koymaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:



"Çift maç haftasının ikinci maçında evimizde ALBA Berlin'i konuk ediyoruz. Real Madrid'e karşı oynadıkları son maçta da gördüğümüz gibi hemen hemen tam kadrolarıyla çok iyi basketbol oynayan bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Sahanın her iki tarafında da 40 dakika boyunca büyük bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Bu, bize yüksek enerji verecek ve nihai hedefimiz olan maçı kazanmamızı sağlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki muhteşem seyircimizden yine büyük bir destek bekliyoruz."



Lacivert-beyazlıların 25 yaşındaki pivotu Ercan Osmani ise son maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Avrupa Ligi'nde son dört haftaya girilirken, Olympiakos galibiyetinin ardından ALBA Berlin'i konuk ediyoruz ve bu maçtan da galibiyet ile ayrılmak hedefindeyiz. Umarım ALBA Berlin maçını da galibiyet ile tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Efes, THY EuroLeague 31. haftasında perşembe günü Almanya ekibi ALBA Berlin'i ağırlayacak.Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı maçların 13'ünü kazanırken, 17'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.Ligde son sırada yer alan ALBA Berlin'in ise 5 galibiyet ve 25 mağlubiyeti bulunuyor.Anadolu Efes, iki takım arasında Almanya'da oynanan maçı 97-89'luk skorla kazanmıştı.Anadolu Efes, ALBA Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 832. maçına çıkacak.Tarihinde Avrupa'da çıktığı 831 maçta 468 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 584. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 583 mücadelenin 311'ini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes, taraflar arasında oynanan son 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.