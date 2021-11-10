Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk oluyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak.



Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ligde 16. sırada yer alıyor.



Alba Berlin ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 13. sırada bulunuyor.





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