Anadolu Efes, 9 çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

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Yaş gruplarına uygun takımların yaz antrenmanlarına davet edildiler

Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde Gloria Sports Arena'da Smart Casual Event tarafından düzenlenen Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, basketbolcu adaylarına hayallerine ulaşmak için önemli bir şans tanıyor. Haziran ve Temmuz aylarında altışar günlük dört kamp olarak gerçekleştirilen organizasyonda potansiyel görülen katılımcılar, Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı takımlarının yaz antrenmanlarına davet edildi. Adaylar, bu antrenmanlarda da başarılı performans göstermeleri halinde 2018 – 2019 sezonu altyapı kadrolarında yer alabilecek.Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı takımları için oyuncu taramalarının yapıldığı; Kaptan Doğuş Balbay, Bryant Dunston ve Birkan Batuk'un da sürpriz ziyaretler gerçekleştirdiği Basketbol Yaz Kampları'nda potansiyel görülen adayların listesi ise şu şekilde oldu:İsimleri belirlenen adaylar kısa süre içerisinde yaşlarına uygun altyapı takımlarının yaz antrenmanlarına ailelerinin de izni alınarak davet edilirken bu antrenmanlarda da başarılı olan adaylar ise Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı takımlarının 2018 – 2019 sezonu kadrolarında yer alarak hayallerine bir adım daha yaklaşma fırsatı bulabilecekler.2002 – 2009 arası doğumlu erkek basketbolcu adaylarının katılabildiği ve tüm konaklamaların Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildiği Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, gelecek yıl da Smart Casual Event'in organizasyon deneyimi ile katılımcıların hayallerine ulaşabilmeleri için basamak olmaya devam edecek.