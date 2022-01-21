Anadolu Efes 45. Yıl Sergisi, basketbolseverleri bekliyor

2021 – 2022 sezonu içerisinde kuruluşunun 45. yılını kutlayan ve bu anlamlı yıldönümü için Sinan Erdem Spor Salonu'nda özel bir sergi hazırlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, Panathinaikos OPAP karşılaşması öncesinde de taraftarlarını bu anlamlı alanda ağırlayacak.İlk olarak Kızılyıldız mts karşılaşmasında kapılarını açan Anadolu Efes Spor Kulübü 45. Yıl Sergisi'nde basketbolseverleri Turkish Airlines EuroLeague kupası başta olmak üzere şampiyonluk kupaları, eski sezonlardan formalar, unutulmaz fotoğraflar, kulüp tarihinin önemli anlarını içeren videolar, hatıra köşesi ve anı defteri gibi alanlar bekliyor.İlk gününden bu yana Anadolu Efes taraftarlarından çok olumlu geri dönüşler alan Anadolu Efes Spor Kulübü 45. Yıl Sergisi, Panathinaikos OPAP karşılaşması öncesinde de binlerce basketbolsevere ev sahipliği yapacak.Anadolu Efes – Panathinaikos OPAP karşılaşmasının bilet satışı ise şu adreste sürüyor:Anadolu Efes Spor Kulübü Maskotu Çaylak'ın da şovlarıyla renk katacağı karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Stüdyo'da da çok özel konuklar ağırlanacak. Resmi Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacak Anadolu Efes Stüdyo'da karşılaşmayla ilgili önemli bilgiler de canlı olarak taraftarlara aktarılacak.