Anadolu Efes, '44'ü emekli etti

Anadolu Efes Spor Kulübü, "Forma Emekliliği" uygulaması çerçevesinde kulüp tarihine geçmiş isimlerini onurlandırmaya devam ediyor.Anadolu Efes formasını 2017-2022 yılları arasında başarıyla giyen ve Turkish Airlines EuroLeague şampiyonlukları da dahil olmak üzere pek çok başarıda imzası olan Krunoslav Simon'un ikonik hale gelen 44 numaralı forması, Olympiacos maçının devre arasında yapılan törenle Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini aldı."Forma Emekliliği" uygulaması kapsamında, Efsane Başantrenör Aydın Örs ve Anadolu Efes'in unutulmaz 7 numarası Naumoski'nin ardından Krunoslav Simon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini alan üçüncü isim oldu.Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında oynanan Anadolu Efes - Olympiacos maçında gerçekleştirilen törende Simon, teşekkür plaketini Anadolu Efes Spor Kulübü Bakanı Tuncay Özilhan'dan aldı. Tören sırasında duygulanan Krunoslav Simon, teşekkür plaketini aldıktan sonra: "Dürüst olmak gerekirse, heyecandan titriyorum. Tarifi imkansız duygular içerisindeyim. Burada sizlerle birlikte olabilmek benim için çok özel. Dün akşam buradaydım. Antrenman esnasında salon boştu. O anda da inanılmaz duygular yaşadım. Şu anda da müthiş duygular yaşıyorum. Hayatımın en güzel günlerini, en güzel 5 senesini burada yaşadım. Kariyerimde olağanüstü bir 5 yıl geçti Anadolu Efes'te. Anadolu Efes formasıyla yaşadığım günleri hayatım boyunca asla unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Burada bu formayı giydiğim için, İstanbul'da, Türkiye'de yaşadığım için gurur duyuyorum. Kelimelerle tarifi yok bunların. Her şey için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.Krunoslav Simon, bu önemli maç öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç deneyimini basketbolseverlerin evine getiren Anadolu Efes Stüdyo maç önü programına da konuk oldu. Simon, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Youtube, Instagram ve Twitter hesaplarından canlı yayınlanan programda Anadolu Efes taraftarlarıyla bir kez daha buluştu.Krunoslav Simon, Anadolu Efes'te forma giydiği 2017-2022 yılları arasında 2 Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonluğu, 2 Basketbol Süper Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 8 kupa kazanarak Anadolu Efes'in tarihine adını geçti.