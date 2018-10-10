621 maçın dağılımı

Organizasyon Maç Galibiyet Mağlubiyet Kupa 1 536 288 248 Kupa 2 33 19 14 Kupa 3 52 33 19 Toplam 621 340 281

Avrupa kupalarındaki başarıları

Avrupa'da kilometre taşları

Maç Sezon Yer Tarih Kupa A Takımı B Takımı Sonuç 1 1979-1980 Tel Aviv 11.10.1979 Kupa 1 - 1. Tur Maccabi Tel Aviv Efes Pilsen 100-53 100 1993-1994 Zagreb 17.02.1994 Kupa 1 - Yarı Final Turu Cibona Zagreb Efes Pilsen 72-57 200 1999-2000 Sevilla 23.09.1999 Kupa 1 - Eleme Turu Caja San Fernando Efes Pilsen 62-43 300 2003-2004 Berlin 04.02.2004 Kupa 1 - 1. Tur Alba Berlin Efes Pilsen 77-61 400 2008-2009 İstanbul 10.12.2008 Kupa 1 - 1. Tur Efes Pilsen Armani Jeans Milano 74-67 500 2013-2014 İstanbul 14.03.2014 Kupa 1 - Top 16 Anadolu Efes Panathinaikos 60-65 600 2017-2018 Kaunas 23.11.2017 Kupa 1 - 1. Tur Zalgiris Anadolu Efes 91-83

En farklı galibiyetler

Sezon Yer Tarih Kupa A Takımı B Takımı Sonuç 1989-1990 İstanbul 04.10.1989 Kupa 3 - 1. Ön Eleme Turu Efes Pilsen Win Wat Wieden 111-47 1988-1989 İstanbul 19.10.1988 Kupa 3 - 1. Ön Eleme Turu Efes Pilsen Regenerin 101-49 2004-2005 Atina 09.12.2004 Kupa 1 - 1. Tur Olympiakos Efes Pilsen 59-110

Basketbol Takımı, yarın (11 Ekim) Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı THY Euroleague 2018-2019 sezonu ilk hafta maçıyla Avrupa kupalarında 622. karşılaşmasına çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 621 maçın 340'ını kazandı, 281'inde ise salondan yenilgiyle ayrıldı.Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 373 karşılaşmada 183 galibiyet, 190 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, THY Euroleague'i geçen sezon 16. ve son sırada tamamlamıştı.Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun bilançosu şöyle:Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa LigiKupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta KupasıKupa 3: Korac KupasıAnadolu Efes, 39 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine bir Avrupa kupası götürdü, bir kez final oynadı, iki kez de Dörtlü Final'de yer alıp, üçüncülüğü elde etti.Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Korac Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürdü.Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.Lacivert-beyazlılar ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.Türk ekibi, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve 600. randevusunda ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele etti.Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle:Avrupa kupalarında bugüne kadar 621 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Korac Kupası 1. ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.Sahadan 111-47'lik galibiyet ile ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.Türk temsilcisinin Avrupa arenasında en farklı galibiyetleri şöyle: