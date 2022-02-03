Anadolu Efes, 3 sayılık rekorunu geliştirdi

CSKA Moskova karşısında 19 üç sayılık isabet yakalayan Anadolu Efes, 2020-21 sezonunun 27. haftasında İspanya'nın Valencia takımını 99-83 yendiği karşılaşmada attığı 18 üç sayılık rekorunu geliştirdi.



Moskova deplasmanında Anadolu Efes'te Shane Larkin beş, Rodrigue Beaubois yedi, Adrien Moerman iki, Tibor Pleiss bir, Vasilije Micic üç ve Krunoslav Simon bir üç sayılık isabet kaydetti.





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